"Доступные лекарства". Минздрав объяснил, как получить препараты для лечения расстройств психики и эпилепсии
Граждане Украины могут получить бесплатные лекарства для лечения расстройств психики и эпилепсии. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить рецепт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
С 31 августа вступил в силу обновленный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации. Их стоимость частично или полностью возмещает Национальная служба здоровья Украины.
Согласно ему, в этом году возмещение из госбюджета по программе реимбурсации "Доступные лекарства" в категории "Расстройства поведения и психики и эпилепсия" составили почти 30 млн гривен.
Как получить "доступные лекарства"
Всего в программе реимбурсации предусмотрено 65 препаратов, которые назначаются при расстройствах психики и поведения. Получать эти и другие лекарства, входящие в перечень программы "Доступные лекарства", бесплатно или с частичной доплатой, можно следующим образом:
- В случае расстройств психики обратитесь к семейному или лечащему врачу или психиатру, а при эпилепсии - к неврологу или психиатру.
- Врач создаст план лечения в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и на его основе выпишет первый рецепт.
- За следующими рецептами можно обращаться к врачам первичной медицинской помощи: семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач выпишет рецепт на основе плана лечения, которые составил врач-специалист.
- С рецептом обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ по программе реимбурсации.
Как найти аптеку
Найти ближайшую аптеку, отпускающую лекарства и медпрепараты по программе реимбурсации, можно:
- по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77;
- с помощью дашборда на сайте Нацслужбы здоровья.
Для этого перейдите на страницу "Перечень мест отпуск лекарственных средств по еРецепту", в меню слева выберите область или ваш населенный пункт и нужное направление программы реимбурсации.
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