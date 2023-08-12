Доступні ліки. Як дізнатися, які препарати можна отримати безкоштовно

Щоб отримати ліки безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста. Він повинен виписати призначення та е-рецепт.

Отримати "доступні ліки" можна в аптеках, яка має договір з НСЗУ. Зазвичай такі аптеки мають спеціальну позначку "Доступні ліки". Весь перелік аптек також є за посиланням.

Зараз у програмі "Доступні ліки" вже 486 лікарських засобів за напрямами:

серцево-судинні захворювання;

цукровий і нецукровий діабет;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

розлади поведінки і психіки;

епілепсія;

хвороба Паркінсона;

імуносупресивні препарати.

Актуальний перелік лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно чи з невеликою доплатою, можна дізнатися, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.

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