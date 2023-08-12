Доступные лекарства. Как узнать, какие препараты можно получить бесплатно

Чтобы получить лекарство бесплатно, нужно обратиться к семейному врачу или другому врачу-специалисту. Он должен выписать назначение и е-рецепт.

Получить "доступное лекарство" можно в аптеках, имеющей договор с НСЗУ. Обычно такие аптеки имеют специальную отметку "Доступное лекарство". Весь список аптек также есть по ссылке.

Сейчас в программе "Доступные лекарства" уже 486 лекарственных средств по направлениям:

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный и несахарный диабет;

хронические заболевания нижних дыхательных путей;

расстройства поведения и психики;

эпилепсия;

болезнь Паркинсона;

иммуносупрессивные препараты

Актуальный перечень лекарств, которые можно получить бесплатно или с небольшой доплатой, можно узнать, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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