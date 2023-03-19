Доступні ліки: хто може отримати препарати безкоштовно

Українці можуть отримати деякі медикаменти безкоштовно або з частковою оплатою. Це можна зробити у рамках програми "Доступні ліки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Програма "Доступні ліки" працює для пацієнтів з:
"Доступні ліки" поширюється на понад 400 препаратів. Актуальний перелік лікарських засобів розміщено на сайті Національної служби здоров’я України.
Пацієнти повинні звернутися:
Лікар випише електронний рецепт, а повторний уже можна буде отримувати у разі необхідності дистанційно.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які ліки в Україні продаються за електронним рецептом.
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