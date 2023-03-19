Доступные лекарства: кто может получить препараты бесплатно

Украинцы могут получить некоторые медикаменты бесплатно или с частичной оплатой. Это можно сделать в рамках программы "Доступные лекарства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Государственная программа возмещения средств распространяется более чем на 400 лекарственных средств. Программа "Доступные лекарства" работает для пациентов с:
"Доступные лекарства" распространяется на более 400 препаратов. Актуальный список лекарственных средств размещен на сайте Национальной службы здоровья Украины.
Пациенты должны обратиться:
Врач выпишет электронный рецепт, а повторный уже можно будет получать при необходимости дистанционно.
Напомним, ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.
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