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"Доступні ліки". Чи можна отримати препарати безоплатно в стаціонарі

Субота 15 червня 2024 21:51
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"Доступні ліки". Чи можна отримати препарати безоплатно в стаціонарі Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Існує обмеження щодо отримання безоплатних ліків з програми "Доступні ліки" під час перебування у стаціонарі. Лікарі стаціонару не мають повноважень виписувати електронні рецепти на ці ліки, включаючи інсулін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

В рамках програми "Доступні ліки" пацієнти мають можливість отримувати певні медикаменти безкоштовно або за незначну доплату, але лише за умови амбулаторного лікування.

Це ліки для лікування:

  • серцево-судинних захворювань;
  • діабету ІІ типу;
  • бронхіальної астми
  • нецукрового діабету;
  • інсулінозалежного діабету;
  • розладів психіки та поведінки, епілепсії;
  • хвороби Паркінсона;
  • ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень);
  • імуносупресивні препарати для осіб у посттрансплантаційному періоді.

Лікарські засоби, що входять до Національного переліку, видаються пацієнтам у стаціонарі безкоштовно, без оформлення електронного рецепта.

Виписати електронний рецепт на "Доступні ліки" або інсулін у лікаря стаціонару неможливо. Для цього слід звернутися до сімейного або лікуючого лікаря.

Раніше повідомлялося, які безкоштовні ліки можуть отримати українці та де їх можна взяти.

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НСЗУ Доступні ліки
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