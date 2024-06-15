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"Доступное лекарство". Можно ли получить препараты бесплатно в стационаре

Суббота 15 июня 2024 21:51
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"Доступное лекарство". Можно ли получить препараты бесплатно в стационаре Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Существует ограничение на получение бесплатных лекарств из программы "Доступные лекарства" во время пребывания в стационаре. Врачи стационара не имеют полномочий выписывать электронные рецепты на эти лекарства, включая инсулин.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

В рамках программы «Доступные лекарства» пациенты имеют возможность получать определенные медикаменты бесплатно или за незначительную доплату, но только при условии амбулаторного лечения.

Это лекарства для лечения:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • диабета II типа;
  • бронхиальной астмы
  • несахарного диабета;
  • инсулинозависимого диабета;
  • расстройств психики и поведения, эпилепсии;
  • болезни Паркинсона;
  • ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких);
  • иммуносупрессивные препараты для лиц в посттрансплантационном периоде.

Лекарственные средства, входящие в Национальный перечень, выдаются пациентам в стационаре бесплатно, без оформления электронного рецепта.

Выписать электронный рецепт на «Доступные лекарства» или инсулин у врача стационара невозможно. Для этого следует обратиться к семейному или лечащему врачу.

Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.

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НСЗУ Доступные лекарства
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