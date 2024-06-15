"Доступное лекарство". Можно ли получить препараты бесплатно в стационаре

Существует ограничение на получение бесплатных лекарств из программы "Доступные лекарства" во время пребывания в стационаре. Врачи стационара не имеют полномочий выписывать электронные рецепты на эти лекарства, включая инсулин.

В рамках программы «Доступные лекарства» пациенты имеют возможность получать определенные медикаменты бесплатно или за незначительную доплату, но только при условии амбулаторного лечения.

Это лекарства для лечения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

диабета II типа;

бронхиальной астмы

несахарного диабета;

инсулинозависимого диабета;

расстройств психики и поведения, эпилепсии;

болезни Паркинсона;

ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких);

иммуносупрессивные препараты для лиц в посттрансплантационном периоде.

Лекарственные средства, входящие в Национальный перечень, выдаются пациентам в стационаре бесплатно, без оформления электронного рецепта.

Выписать электронный рецепт на «Доступные лекарства» или инсулин у врача стационара невозможно. Для этого следует обратиться к семейному или лечащему врачу.