"Доступное лекарство". Можно ли получить препараты бесплатно в стационаре
Существует ограничение на получение бесплатных лекарств из программы "Доступные лекарства" во время пребывания в стационаре. Врачи стационара не имеют полномочий выписывать электронные рецепты на эти лекарства, включая инсулин.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
В рамках программы «Доступные лекарства» пациенты имеют возможность получать определенные медикаменты бесплатно или за незначительную доплату, но только при условии амбулаторного лечения.
Это лекарства для лечения:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- диабета II типа;
- бронхиальной астмы
- несахарного диабета;
- инсулинозависимого диабета;
- расстройств психики и поведения, эпилепсии;
- болезни Паркинсона;
- ХОБЛ (хронического обструктивного заболевания легких);
- иммуносупрессивные препараты для лиц в посттрансплантационном периоде.
Лекарственные средства, входящие в Национальный перечень, выдаются пациентам в стационаре бесплатно, без оформления электронного рецепта.
Выписать электронный рецепт на «Доступные лекарства» или инсулин у врача стационара невозможно. Для этого следует обратиться к семейному или лечащему врачу.
Ранее сообщалось, какие бесплатные лекарства могут получить украинцы и где их можно взять.
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