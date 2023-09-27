"Доступні кредити 5-7-9%" для ФОП за 1 день

Укргазбанк запустив програму кредитування без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Програма орієнтована на підтримку і розвиток мікробізнесу в Україні, а саме на фізичних осіб-підприємців. Завдяки механізму здешевлення кредитів підприємці зможуть отримати кредит під ставку 15% річних і без застави. Рішення по таким кредитам банк приймає протягом 1 дня.

За умовами нової кредитної програми ФОПи можуть отримати кредити до 1 млн грн на поповнення обігових коштів, наприклад, на закупівлю товарів та сировини, строком від 1 до 2 років. Для зручності клієнтів кредитні кошти зараховуються на віртуальну картку, якою вони одразу можуть скористатись для розрахунків в торговельній мережі або Інтернет.

Декілька клієнтів вже скористались програмою й отримали прості та швидкі кредити без застави на розвиток власної справи. Першими стали підприємці зі Львова та Івано-Франківська, що працюють у сфері оптової торгівлі будівельними матеріалами. Завдяки залученим коштам вони зможуть розширити асортимент своєї продукції.

Переваги мікрокредитів в Укргазбанку:

мінімальний пакет документів;

заявку можна подати дистанційно без візиту до банку за посиланням;

застава та порука відсутні;

швидке прийняття рішення протягом 1 дня.

Ми розширили можливості підприємців із залучення фінансування, адаптувавши наш мікрокредит під програму «Доступні кредити 5-7-9%». Завдяки чому можемо пропонувати клієнтам-ФОПам фінансування під знижену вдвічі відсоткову ставку на відміну від ставки за стандартним кредитним продуктом», – розповіла Тетяна Корнієнко, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку.

Детальніше про мікрокредит від Укргазбанку можна дізнатись у консультантів центру підтримки клієнтів МСБ за номером телефону: 0 800 305 305 або за посиланням

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