Доступне житло для молоді: Кабмін продовжить програму до 2026 року

Кабінет міністрів вирішив продовжити державну програму забезпечення молоді житлом до 2026 року. Завдяки їй сотні молодих українських родин матимуть можливість отримати пільгові кредити на власну оселю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ще одна сфера, яку ми підтримуємо і яка має важливе економічне та соціальне значення - це житлове будівництво. Сьогодні Уряд продовжить до 2026 року державну програму забезпечення молоді житлом", - сказав Шмигаль.

За його словами, завдяки цій програмі у будівництво житла буде інвестовано понад 1 млрд гривень, а це нові робочі місця, податки, розвиток громад.

Програма передбачає співфінансування з боку місцевих бюджетів, і громади мають активно використовувати цю можливість.

"Ми очікуємо, що місцева влада набагато активніше долучиться, адже як ніхто має бути зацікавлена у тому, щоб молоді родини жили та працювали саме в їхній громаді", - зазначив прем'єр.

Також на сьогоднішньому засіданні уряд врегулює питання використання коштів для того, аби люди могли почати користуватися сертифікати за знищене житло, які ми видаємо в межах програми "єВідновлення".

"З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено 2,5 млрд гривень на компенсаційні сертифікати. Тисячі українців зможуть придбати нове житло на заміну того, що повністю знищили російські терористи. Ми даємо справедливу компенсацію й одночасно стимулюємо будівельну галузь нашої економіки", - додав Шмигаль.