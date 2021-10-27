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Была доступна не всем. Instagram открыл пользователям новую функцию

Автор: Анна Полисученко

Instagram открыл всем пользователям новую функцию. Теперь стикеры со ссылками доступны всем, кто пользуется функцией Stories.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Эта функция позволяет прикрепить веб-ссылку в свой пост в Stories - это может быть ссылка на товар, реклама сайта или полезная информация в дополнение к фото или видео.

Ранее эта функция была доступна только ограниченному количеству пользователей. Добавлять линки могли только влиятельные компании и пользователи с определенным количеством подписчиков. Сейчас же зарабатывать на рекламе смогут даже начинающие блогеры.

Ранее мы писали, что в Instagram появятся новые функции с возможностью совместных публикаций.

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