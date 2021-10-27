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Була доступна не всім. Instagram відкрив користувачам нову функцію

Автор: Анна Полисученко

Instagram відкрив всім користувачам нову функцію. Тепер стікери з посиланнями доступні всім, хто користується функцією Stories.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Ця функція дозволяє прикріпити веб-посилання в свій пост в Stories - це може бути посилання на товар, реклама сайту або корисна інформація на додаток до фото або відео.

Раніше ця функція була доступна тільки обмеженій кількості користувачів. Додавати лінки могли тільки впливові компанії і користувачі з певною кількістю передплатників. Зараз же заробляти на рекламі зможуть навіть блогери-початківці.

Раніше ми писали, що в Instagram з'являться нові функції з можливістю спільних публікацій.

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