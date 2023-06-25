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Доступна та безоплатна. В МОЗ пояснили, як отримати реабілітаційну допомогу

Новость на русском →
Неділя 25 червня 2023 08:20
Доступна та безоплатна. В МОЗ пояснили, як отримати реабілітаційну допомогу Фото: в МОЗ пояснили, як отримати реабілітаційну допомогу (freepik)
Автор: Сергій Пишкін

Реабілітаційна допомога є доступною, безоплатною, а також повністю покривається НСЗУ. Для того, щоб розпочати процес реабілітації - достатньо отримати електронне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Проходження реабілітації в амбулаторних умовах:

  • після отримання електронного направлення, ви самостійно зможете обрати зручний для вас медзаклад. В лікарні вас обстежать лікар із фізичної та реабілітаційної медицини й мультидисциплінарна команда фахівців;
  • після обстеження фахівці з реабілітації спільно з вами розроблять індивідуальний реабілітаційний план;
  • тривалість курсу повинна бути не менше ніж 14 днів. Зокрема, ви маєте право на 2 реабілітаційні цикли на рік.

Проходження реабілітації в стаціонарних умовах:

  • у разі потрапляння до лікарні й потреби в реабілітації в післягострому періоді, вас можуть перевести з одного медзакладу чи клінічного підрозділу до іншого;
  • стаціонарна реабілітація доступна за електронним направленням. Його може сформувати виключно лікуючий лікар;
  • до обстеження пацієнта підключається лікар із фізичної реабілітації та ціла команда фахівців. Після первинного обстеження формується індивідуальний реабілітаційний план;
  • у разі послуг за одним напрямом - реабілітаційний цикл має продовжуватись щонайменше 14 календарних днів, за двома та більше - більше 21 календарного дня. В залежності від травми, пацієнт може безоплатно пройти 2-8 реабілітаційних циклів протягом року.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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