Доступная и бесплатная. В Минздраве объяснили, как получить реабилитационную помощь

Фото: в Минздраве объяснили, как получить реабилитационную помощь (freepik)

Реабилитационная помощь является доступной, бесплатной, а также полностью покрывается НСЗУ. Для того, чтобы начать процесс реабилитации - достаточно получить электронное направление от семейного или лечащего врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Прохождение реабилитации в амбулаторных условиях: после получения электронного направления, вы самостоятельно сможете выбрать удобное для вас медучреждение. В больнице вас обследуют врач по физической и реабилитационной медицине и мультидисциплинарная команда специалистов;

после обследования специалисты по реабилитации совместно с вами разработают индивидуальный реабилитационный план;

продолжительность курса должна быть не менее 14 дней. В частности, вы имеете право на 2 реабилитационных цикла в год. Прохождение реабилитации в стационарных условиях: в случае попадания в больницу и потребности в реабилитации в послеостром периоде, вас могут перевести из одного медучреждения или клинического подразделения в другое;

стационарная реабилитация доступна по электронному направлению. Его может сформировать исключительно лечащий врач;

к обследованию пациента подключается врач по физической реабилитации и целая команда специалистов. После первичного обследования формируется индивидуальный реабилитационный план;

в случае услуг по одному направлению - реабилитационный цикл должен продолжаться не менее 14 календарных дней, по двум и более - более 21 календарного дня. В зависимости от травмы, пациент может бесплатно пройти 2-8 реабилитационных циклов в течение года.