Доступна без интернета. "Дія" обновила карту "Пунктов несокрушимости" и добавила новые функции
Украинцы продолжают готовиться к возможным блэкаутам. Для того, чтобы в случае отключения света все могли беспрепятственно найти ближайший "Пункт несокрушимости" "Дія" добавила несколько новых функций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"Готовимся к возможным блэкаутам прямо сейчас - обновили карту "Пунктов несокрушимости" в "Дії". Чтобы украинцы всегда оставались на связи, легко пользовались услугой в приложении, а также выбирали необходимые для них удобства", - пояснили в компании.
В приложении отныне есть несколько нововведений. В частности:
- карту "Пунктов несокрушимости" на главный экран приложения;
- возможность пользоваться картой без загрузки карт;
- фильтры "Открыто сейчас", "Доступно для людей с инвалидностью" и "Удобства";
- возможность оставить отзыв о состоянии "Пункта";
- рейтинг "Пункта несокрушимости".
Кроме того, даже без наличия интернета в приложении будут работать фильтры для поиска необходимого "Пункта несокрушимости". По данным компании, уже сегодня можно отфильтровать заведения, по таким характеристикам:
- интернет;
- связь;
- генератор;
- зарядка;
- вода;
- тепло;
- аптечка.
"Хотя карта и доступна онлайн, загрузите ее прямо сейчас, чтобы точно иметь доступ в случае блэкаутов", - отмечают в "Дії".
В то же время, по данным компании, по соображениям безопасности "Пункты несокрушимости" в Херсонской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях не будут отображаться. Также частично доступны в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской.
Карта "Пунктов несокрушимости" в приложении "Дія"
С конца октября в приложении "Дія" стала доступна карта "Пунктов несокрушимости". По карте можно найти дорогу в ближайший пункт и проверить наличие услуг в нем.
При поиске "Пункта несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь и загрузить карту. Это обеспечит доступность информации и карты даже в условиях блекаутов, отсутствия света или интернета.
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