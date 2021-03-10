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Доступ к Реестру коррупционеров временно ограничат: в НАПК назвали причину

Автор: Андрей Василюк

Доступ к Реестру коррупционеров 10 марта с 14:00 до 20:00 будет ограничен в связи с обновлением. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призвало пользователей учесть это во время работы с Реестром.

Об этом сообщает НАПК в Telegram.

В агентстве пояснили, что цель обновления - сделать Реестр удобным для всех пользователей: уполномоченных по вопросам предотвращения и выявления коррупции, компаний-участников государственных закупок и граждан.

В НАПК также пообещали более подробно рассказать об обновлении Реестра завтра, 11 марта в 10:30 во время презентации. Участников ознакомят с новыми возможностями поиска в Реестре, сбора аналитики и статистики и интеграции Реестра коррупционеров с другими электронными системами.

Напомним, в течение января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло сведения о 477 человеке в Реестр коррупционеров. Они совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Сведения были внесены по результатам обработки 1029 судебных решений, присланных Государственной судебной администрацией Украины.

В 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5 131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности. В течение прошлого года работники НАПК проработали 13 142 судебных решений, присланных Государственной судебной администрацией Украины.

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