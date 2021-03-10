Доступ до Реєстру корупціонерів тимчасово обмежать: у НАЗК назвали причину

Доступ до Реєстру корупціонерів 10 березня з 14:00 до 20:00 буде обмежений у зв’язку з оновленням. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало користувачів врахувати це під час роботи з Реєстром.

Про це повідомляє НАЗК в Telegram .

В агентстві пояснили, що мета оновлень - зробити Реєстр зручним для всіх користувачів: уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, компаній-учасників державних закупівель та громадян.

У НАЗК також пообіцяли більш детально розповісти про оновлення Реєстру завтра, 11 березня о 10:30 під час презентації. Учасників ознайомлять із новими можливостями пошуку в Реєстрі, збору аналітики і статистики та інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.