Доступ до Реєстру корупціонерів тимчасово обмежать: у НАЗК назвали причину

Доступ до Реєстру корупціонерів 10 березня з 14:00 до 20:00 буде обмежений у зв’язку з оновленням. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало користувачів врахувати це під час роботи з Реєстром.
Про це повідомляє НАЗК в Telegram.
В агентстві пояснили, що мета оновлень - зробити Реєстр зручним для всіх користувачів: уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, компаній-учасників державних закупівель та громадян.
У НАЗК також пообіцяли більш детально розповісти про оновлення Реєстру завтра, 11 березня о 10:30 під час презентації. Учасників ознайомлять із новими можливостями пошуку в Реєстрі, збору аналітики і статистики та інтеграції Реєстру корупціонерів з іншими електронними системами.
Нагадаємо, упродовж січня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 477 осіб до Реєстру корупціонерів. Вони вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України
У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності. Протягом минулого року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України.