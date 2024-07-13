Доступ к лечению: как получить бесплатный гемодиализ в Украине

Государство гарантирует бесплатное лечение гемодиализом для пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 4-5 стадии и почечной недостаточностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как получить услугу: Начать необходимо с визита к врачу-нефрологу или врачу-нефрологу детского, чтобы получить электронное направление на процедуру. Выбрать ближайшее или любое другое медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях". Необходимо уточнить, есть ли в больнице или отделении свободные диализные места и как начать получать процедуру. Что покрывает программа: Первичный осмотр и наблюдение за состоянием здоровья;

Проведение процедуры гемодиализа;

Контроль эффективности лечения;

Необходимые лабораторные исследования;

Медикаментозное лечение анемии;

Лекарственные средства, медицинские изделия и расходные материалы. Полный перечень безвозмездных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь в рамках пакета "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях" можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 14).