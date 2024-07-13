Доступ к лечению: как получить бесплатный гемодиализ в Украине
Иллюстративное фото (freepik.com)
Государство гарантирует бесплатное лечение гемодиализом для пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 4-5 стадии и почечной недостаточностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Как получить услугу:
- Начать необходимо с визита к врачу-нефрологу или врачу-нефрологу детского, чтобы получить электронное направление на процедуру.
- Выбрать ближайшее или любое другое медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях".
- Необходимо уточнить, есть ли в больнице или отделении свободные диализные места и как начать получать процедуру.
Что покрывает программа:
- Первичный осмотр и наблюдение за состоянием здоровья;
- Проведение процедуры гемодиализа;
- Контроль эффективности лечения;
- Необходимые лабораторные исследования;
- Медикаментозное лечение анемии;
- Лекарственные средства, медицинские изделия и расходные материалы.
Полный перечень безвозмездных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь в рамках пакета "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях" можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 14).
Ранее сообщалось, как провести колоноскопию на Украине бесплатно.
Ранее РБК-Украина писала о том, как распознать инсульт и предотвратить заболевание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.