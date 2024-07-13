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Доступ к лечению: как получить бесплатный гемодиализ в Украине

Суббота 13 июля 2024 11:28
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Доступ к лечению: как получить бесплатный гемодиализ в Украине Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Государство гарантирует бесплатное лечение гемодиализом для пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) 4-5 стадии и почечной недостаточностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как получить услугу:

  1. Начать необходимо с визита к врачу-нефрологу или врачу-нефрологу детского, чтобы получить электронное направление на процедуру.
  2. Выбрать ближайшее или любое другое медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях".
  3. Необходимо уточнить, есть ли в больнице или отделении свободные диализные места и как начать получать процедуру.

Что покрывает программа:

  • Первичный осмотр и наблюдение за состоянием здоровья;
  • Проведение процедуры гемодиализа;
  • Контроль эффективности лечения;
  • Необходимые лабораторные исследования;
  • Медикаментозное лечение анемии;
  • Лекарственные средства, медицинские изделия и расходные материалы.

Полный перечень безвозмездных услуг и требования к учреждениям, оказывающим помощь в рамках пакета "Лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях" можно просмотреть на сайте НСЗУ в разделе "Требования ПМГ 2024" (п. 14).

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Министерство здравоохранения Украины НСЗУ
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