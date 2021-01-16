Доступ китайским инвесторам к "Мотор Сичи" блокирует экс-владелец предприятия, - правозащитник

Действия экс-владельца, а ныне президента ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева направлены на то, чтобы вопреки закону сохранить за собой контроль над предприятием. Тогда как миноритарные акционеры годами не получают дивидендов, не имеют влияние на предприятие и даже не могут продать свои акции.

Об этом заявил правозащитник, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько.

По его словам, Богуслаев, фактически, единолично управляет "Мотор Сичью" с начала 90-х. Тогда в процессе корпоратизаций-приватизаций он стал владельцем контрольного пакета акций, который продал еще в 2016-м, однако не отдал предприятие законным собственникам.

Правозащитник утверждает, что именно Богуслаев блокирует китайским владельцам контрольного пакета акций доступ на предприятие при содействии правоохранителей.

"Следы ведут в высшие эшелоны власти, где в упор не хотят понимать, что предприятие, приватизированное в 1998 году, развивается по законам рынка. В СБУ, которое наложило арест на акции, но "диверсантов" и "изменников" по соответствующему уголовному делу не нашло", - отмечает эксперт.

По его мнению, есть все основания считать действия власти экспроприацией инвестиций, идти в международный арбитраж и требовать от государства Украины возмещения $3,5 млрд ущерба.

Помимо этого, эксперт обращает внимания на нарушения и несоответствия в работе органов корпоративного управления ПАО "Мотор Сич". Так, срок действия полномочий наблюдательного совета предприятия согласно уставу истек в 2018 году, и даже согласно более либеральной действующей редакции ЗУ "Об акционерных обществах" он тоже истек - в 2020-м.

"По состоянию на сегодняшний день набсовет "Мотор Сичи" нелегитимен, и единственное решение, которое он имеет право принимать - созыв общего собрания акционеров", - добавляет он.

Кроме того, Семидидько считает, что недавнее сообщение о контракте на $800 млн, якобы заключенном "Мотор Сичью" с некой китайской фирмой, является дезинформацией и нарушением прав акционеров.

"Если контракт существует, любой юрист расторгнет его в два счёта. В гривневом эквиваленте речь идет о сделке на 22,3 млрд грн, что составляет почти 75 % суммы активов предприятия согласно его финансовой отчетности. А, согласно уставу "Мотор Сичи", все сделки на сумму более 25 % этого показателя должно согласовывать собрание акционеров", - отмечает эксперт.

В целом же, по его мнению, дело "Мотор Сичи" - одно из самых грубых в истории независимой Украины нарушение прав акционеров, которое ставит под сомнение возможности развития фондового рынка и рынка капитала и лишний раз демонстрирует беззащитность инвесторов в условиях недоразвитой демократии.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что китайские инвесторы официально сообщили на Шанхайской фондовой бирже о созыве 31 января 2021 года внеочередного собрания акционеров ПАО "Мотор Сич".

В повестке дня, в том числе, утверждение нового устава ПАО "Мотор Сич" и принятие решения по наблюдательному совету. Сообщалось, что акционеры предприятия получили уведомление о подготовке внеочередного общего собрания акционеров, а также пакет других необходимых документов.

В то же время, Богуслаев на сайте "Мотор Сичи" утверждает, что процедура, по которой созывается собрание, якобы сопровождается нарушениями законодательства, и что ни он, как его акционер, ни другие акционеры не получили официальных сообщений о проведении собрания.