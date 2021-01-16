Доступ китайським інвесторам до "Мотор Січі" блокує екс-власник підприємства, - правозахисник

Дії екс-власника, а нині президента ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва спрямовані на те, щоб всупереч закону зберегти за собою контроль над підприємством. Тоді як міноритарні акціонери роками не отримують дивідендів, не мають вплив на підприємство і навіть не можуть продати свої акції.

Про це заявив правозахисник, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько.

За його словами, Богуслаєв, фактично, одноосібно керує "Мотор Січчю" з початку 90-х. Тоді в процесі корпоратизацій-приватизацій він став власником контрольного пакета акцій, який продав ще у 2016-му, однак не віддав підприємство законним власникам.

Правозахисник стверджує, що саме Богуслаєв блокує китайським власникам контрольного пакета акцій доступ на підприємство за сприяння правоохоронців.

"Сліди ведуть у вищі ешелони влади, де в упор не хочуть розуміти, що підприємство, приватизоване в 1998 році, розвивається за законами ринку. У СБУ, який наклав арешт на акції, але "диверсантів" і "зрадників" у відповідній кримінальній справі не знайшла", - відзначає експерт.

На його думку, є всі підстави вважати дії влади експропріацією інвестицій, йти в міжнародний арбітраж і вимагати від держави відшкодування $3,5 млрд збитку.

Крім цього, експерт звертає уваги на порушення і невідповідності в роботі органів корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ". Так, термін дії повноважень наглядової ради підприємства згідно зі статутом закінчився у 2018 році, і навіть за більш ліберальної чинної редакції ЗУ "Про акціонерні товариства" він теж минув, - у 2020-му.

"Станом на сьогодні наглядова рада "Мотор Січі" нелегітимна, і єдине рішення, яке вона має право приймати - скликання загальних зборів акціонерів", - додає він.

Крім того, Семидідько вважає, що недавнє повідомлення про контракт на $800 млн, нібито укладеному "Мотор Січчю" з якоюсь китайською фірмою, є дезінформацією і порушенням прав акціонерів.

"Якщо контракт існує, будь-який юрист розірве його у два рахунки. У гривневому еквіваленті мова йде про операцію на 22,3 млрд грн, що становить майже 75 % суми активів підприємства відповідно до його фінансової звітності. А, згідно зі статутом "Мотор Січі", всі угоди на суму понад 25 % цього показника повинні погоджувати збори акціонерів", - відзначає експерт.

У цілому ж, на його думку, справа "Мотор Січі" - одна з найгрубіших в історії незалежної України порушення прав акціонерів, яке ставить під сумнів можливості розвитку фондового ринку та ринку капіталу і зайвий раз демонструє беззахисність інвесторів в умовах недорозвиненої демократії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські інвестори офіційно повідомили на Шанхайській фондовій біржі про скликання 31 січня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ".

У порядку денному, зокрема, затвердження нового статуту ПАТ "Мотор Січ" та прийняття рішення по наглядовій раді. Повідомлялося, що акціонери підприємства отримали повідомлення про підготовку позачергового загальних зборів акціонерів, а також низка інших необхідних документів.

Водночас Богуслаєв на сайті "Мотор Січі" стверджує, що процедура, за якою скликаються збори, нібито супроводжується порушеннями законодавства, і що ні він, як його акціонер, ні інші акціонери не отримали офіційних повідомлень про проведення зборів.