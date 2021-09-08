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Доступ к Интернету: Кабмин одобрил план мероприятий до конца 2022 года

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Украина, Среда 08 сентября 2021 13:30
Доступ к Интернету: Кабмин одобрил план мероприятий до конца 2022 года Фото: Правительство одобрили план мероприятий по развитию доступа к интернету (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил план мероприятий по развитию широкополосного доступа к Интернету на 2021 - 2022 годы. План предусматривает создание государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, неравномерное обеспечение широкополосного доступа к Интернету и низкая готовность государства, бизнеса и граждан к потреблению Интернет-услуг обусловлены рядом проблем в вопросах проведения соответствующей государственной политики по обеспечению инклюзивного доступа в Интернет (инфраструктурные и ценовые ограничения, достаточно низкий уровень платежеспособности украинцев), надлежащего уровня цифровых навыков у населения, доверия и обеспечения безопасности в Интернет-сети и т.п.

"Реализация мероприятий, изложенных в плане по развитию широкополосного доступа к Интернету на 2021 - 2022 годы будет способствовать доступности услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД) для каждого жителя Украины", - говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что функционирование государственной платформы состояния развития Broadband.gov.ua создаст условия для эффективных государственных инвестиций для обеспечения ШПД во всех заведениях государственной и коммунальной формы собственности, обеспечит прозрачные закупки в телекоммуникационной сфере, возможность подключения к ШПД во всех населенных пунктах страны и будет служить единым окном для сбора информации о качестве телекоммуникационных услуг.

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Кабинет Министров Украины
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