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Доступ до Інтернету: Кабмін схвалив план заходів до кінця 2022 року

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Україна, Середа 08 вересня 2021 13:30
Доступ до Інтернету: Кабмін схвалив план заходів до кінця 2022 року Фото: Уряд схвали плану заходів з розвитку доступу до Інтернету (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив плану заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021 - 2022 роки. План передбачає створення державної платформи стану розвитку Broadband.gov.ua.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 8 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, нерівномірне забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету та низька готовність держави, бізнесу та громадян до споживання Інтернет-послуг обумовлені низкою проблем в питаннях проведення відповідної державної політики щодо забезпечення інклюзивного доступу до Інтернету (інфраструктурні та цінові обмеження, доволі низький рівень платоспроможності українців), належного рівня цифрових навичок у населення, довіри та забезпечення безпеки в Інтернет-мережі тощо.

"Реалізація заходів, викладених у плані заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021 - 2022 роки сприятиме доступності послуги широкосмугового доступу до Інтернету (ШСД) для кожного мешканця України", - йдеться в документі.

Автори документу зазначають, що функціонування державної платформи стану розвитку Broadband.gov.ua створить умови для ефективних державних інвестицій для забезпечення ШСД у всіх закладах державної та комунальної форми власності, забезпечить прозорі закупівлі у телекомунікаційній сфері, можливість підключення до ШСД у всіх населених пунктах країни та слугуватиме єдиним вікном для збору інформації про якість телекомунікаційних послуг.

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Кабінет Міністрів України
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