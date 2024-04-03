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Достроковий вихід на пенсію. Хто і як може скористатись у 2024 році

Середа 03 квітня 2024 23:55
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Достроковий вихід на пенсію. Хто і як може скористатись у 2024 році Ілюстративне фото: ПФУ пояснив, хто і як може достроково вийти на пенсію у 2024 році (facebook com kogupfu)
Автор: Наталія Кава

В Україні є категорія громадян, які можуть вийти на пенсію значно раніше за своїх ровесників. Однак для цього необхідно пройти певну процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.

Хто може вийти на пенсію достроково?

Таку змогу мають люди з інвалідністю зору I групи. Але вони можуть вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років - жінкам.

Також право вийти раніше на пенсію мають жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матері дітей з інвалідністю.

Раніше вийти на пенсію можуть і військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

А також:

  • дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно;
  • ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок;
  • особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я;
  • особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях;
  • люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Що для цього необхідно?

Бажаючі раніше вийти на пенсію мають подати:

  • заяву про отримання дострокової пенсії;
  • посвідчення особи (оригінал та їхня копія);
  • документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи;
  • жовідка про присвоєння індивідуального податкового номера (код РНОКПП);
  • довідка про доходи за страховий стаж роботи, вона має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.

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