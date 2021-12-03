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Достроенный вантовый мост в Запорожье "поедет" в конце декабря, - Кубраков

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Запорожье, Пятница 03 декабря 2021 12:52
Достроенный вантовый мост в Запорожье "поедет" в конце декабря, - Кубраков Фото: Кубраков заявил, то вантовый мост в Запорожье заработает в декабре
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье на строительстве вантового моста, считающегося флагманским объектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", смонтировали уже все 48 вантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Смонтирован последний, 48 вант моста, который соединяет остров Хортица с центром Запорожья. Строительство вантового моста выходит на финишную прямую", - написал министр.

Ванты для моста в Запорожье были изготовлены в Швейцарии. Их общая длина составила 6406,6м. Все канаты прошли испытания перед их установкой. За ходом испытаний следили совместно австрийская компания iC Consulenten, осуществляющая независимый технадзор за строительством моста, а также Служба автомобильных дорог, подрядчик и эксперты ГП "ГосдорНИИ".

Установка всех вантов приблизила мостостроителей к открытию движения от Хортицкого района через остров Хортица к Прибрежной магистрали. Ожидается, что это может произойти уже до конца года.

Достроенный вантовый мост в Запорожье &quot;поедет&quot; в конце декабря, - Кубраков

"Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города ощутят уже в конце декабря", - пообещал Кубраков.

С завершением строительства мостов в Запорожье у программы "Большая стройка" появятся другие флагманские проекты. Речь идет о строительстве Кременчугского и Ямпольского мостов, Киевской обходной дороги и новых аэропортах на Востоке и Западе Украины.

"То, что казалось когда-то далекой мечтой, - теперь наша реальность. Подкреплением этих слов является принятие Госбюджета на 2022 год с наибольшим объемом финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости", - написал министр.

Напомним, в рамках "Большой стройки" Владимира Зеленского до конца 2024 года планируется также завершить восстановление всей сети государственных дорог Украины.

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