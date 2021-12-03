Добудований вантовий міст у Запоріжжі "поїде" наприкінці грудня, - Кубраков

У Запоріжжі на будівництві вантового мосту , який вважається флагманським об'єктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", змонтували вже всі 48 вантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Змонтовано останній, 48 вант мосту, який з’єднує острів Хортиця з центром Запоріжжя. Будівництво вантового мосту виходить на фінішну пряму", - написав міністр.

Ванти для мосту у Запоріжжі були виготовлені у Швейцарії. Їхня загальна довжина склала 6406,6м. Усі канати пройшли випробування перед встановленням. За перебігом випробувань стежили спільно австрійська компанія iC Consulenten, яка здійснює незалежний технагляд за будівництвом мосту, а також Служба автомобільних доріг, підрядник та експерти ДП "ДерждорНДІ".

Встановлення всіх вантів наблизило мостобудівників до відкриття руху від Хортицького району через острів Хортиця до Прибережної магістралі. Очікується, що це може статися вже до кінця року.

"Відкриття першого проїзду балковим мостом вже частково розвантажило трафік у місті. Однак повноцінний результат жителі міста відчують вже наприкінці грудня", - пообіцяв Кубраков.

Із завершенням будівництва мостів у Запоріжжі у програми "Велике будівництво" з'являться інші флагманські проєкти. Йдеться про будівництво Кременчуцького та Ямпільського мостів, Київську обхідну дорогу та нові аеропорти на Сході та Заході України.

"Те, що здавалось колись далекою мрією - тепер наша реальність. Підкріпленням цих слів є прийняття Держбюджету на 2022 рік, з найбільшим обсягом фінансування інфраструктурних об’єктів за всю історію Незалежності", - написав міністр.