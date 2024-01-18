Доставляє ліки у 80 населених пунктів. В Україні запрацювала перша мобільна аптека

В Україні розпочала працювати перша мобільна аптека. Це допоможе розв'язати питання доступності ліків в селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначили у відомстві, в період воєнного стану такі аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

"Перша така мобільна аптека розпочала свою роботу у Харківській області. Маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує 80 населених пунктів", - сказано у повідомленні.

Дізнатись про роботу аптеки та її прибуття можна буде у сімейного лікаря або місцевої влади. Маршрут будуватиметься відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації у регіон.

Однак в таких аптеках буде заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Для того, щоб така аптека працювала, автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис "мобільний аптечний пункт" та інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії). У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

Варто зауважити, що мобільні аптеки працюватимуть у вигляді транспортного засобу та виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти.

Фото: в Україні запрацювала перша мобільна аптека (t.me/mozofficial)

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