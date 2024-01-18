Доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. В Украине заработала первая мобильная аптека

В Украине начала работу первая мобильная аптека. Это поможет решить вопрос о доступности лекарств в селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отметили в ведомстве, в период военного положения такие аптеки смогут работать на прифронтовых территориях и в зонах чрезвычайных ситуаций.

"Первая такая мобильная аптека начала свою работу в Харьковской области. Маршрут транспортных средств, которые будут доставлять лекарства в села и поселки без аптечных пунктов, насчитывает 80 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Узнать о работе аптеки и ее прибытии можно будет у семейного врача или местных властей. Маршрут будет строиться в соответствии с потребностями общин, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации безопасности в регион.

Однако в таких аптеках будет запрещена продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Чтобы такая аптека работала, автомобиль должен содержать на внешних поверхностях надпись "мобильный аптечный пункт" и информацию о принадлежности к определенному лицензиату (аптеки, аптечной сети или других субъектов, имеющих соответствующие лицензии). В транспортном средстве должен находиться кассовый аппарат, холодильное оборудование, контроль температуры и влажности воздуха.

Следует отметить, что мобильные аптеки будут работать в виде транспортного средства и исключительно в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты.

Фото: в Украине заработала первая мобильная аптека (t.me/mozofficial)

Е-рецепт

Напомним, ранее в Украине втрое увеличили срок действия электронных рецептов на лекарства, которые пациенты покупают за свой счет.

Теперь срок действия таких рецептов будет составлять 90 дней, а не 30.

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