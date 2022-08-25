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Для доставки военной помощи Украине Канада перебрасывает два самолета в Европу, - CBC News

Фото: для доставки военной помощи Украине Канада перебрасывает два самолета в Европу (flickr.com )
Автор: Дмитрий Браславский

Канада перебрасывает в Европу два грузовых самолета С-130J чтобы ускорить поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Авиационное подразделение вооруженных сил Канады на Ближнем Востоке, которое поддерживало антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, переводится в Соединенное Королевство.

Министерство обороны Канады сообщило, что происходит процесс развертывания двух грузовых самолетов С-130J и соответствующего персонала, как необходимый шаг для поставки в Украину оружия и боеприпасов.

“Мы объединили в Шотландии наше тактическое подразделение С-130, чтобы иметь возможность оказывать поддержку в Европе Украине и эпизодически помогать на Ближнем Востоке и в Африке”, - сказал начальник Штаба обороны Канады Уэйна Эйри.

Напомним, что Украина получила 450 млн канадских долларов льготного кредита от Канады.

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