Для доставки военной помощи Украине Канада перебрасывает два самолета в Европу, - CBC News

Канада перебрасывает в Европу два грузовых самолета С-130J чтобы ускорить поставки военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Авиационное подразделение вооруженных сил Канады на Ближнем Востоке, которое поддерживало антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, переводится в Соединенное Королевство.

Министерство обороны Канады сообщило, что происходит процесс развертывания двух грузовых самолетов С-130J и соответствующего персонала, как необходимый шаг для поставки в Украину оружия и боеприпасов.

“Мы объединили в Шотландии наше тактическое подразделение С-130, чтобы иметь возможность оказывать поддержку в Европе Украине и эпизодически помогать на Ближнем Востоке и в Африке”, - сказал начальник Штаба обороны Канады Уэйна Эйри.