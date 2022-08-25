Для доставки військової допомоги Україні Канада перекидає два літаки в Європу, - CBC News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства.

Міністерство оборони Канади повідомило, що відбувається процес розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного персоналу, як необхідний крок для постачання до України зброї та боєприпасів.

“Ми об’єднали у Шотландії наш тактичний підрозділ С-130, аби мати змогу надавати підтримку в Європі Україні та епізодично допомагати на Близькому Сході та в Африці”, - сказав начальник Штабу оборони Канади Вейна Ейрі.