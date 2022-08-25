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Для доставки військової допомоги Україні Канада перекидає два літаки в Європу, - CBC News

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Четвер 25 серпня 2022 20:55
Для доставки військової допомоги Україні Канада перекидає два літаки в Європу, - CBC News Фото: Для доставки військової допомоги Україні Канада перекидає два літаки в Європу (flickr.com )
Автор: Дмитро Браславський

Канада перекидає до Європи два вантажних літаки С-130J аби пришвидшити постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства.

Міністерство оборони Канади повідомило, що відбувається процес розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного персоналу, як необхідний крок для постачання до України зброї та боєприпасів.

“Ми об’єднали у Шотландії наш тактичний підрозділ С-130, аби мати змогу надавати підтримку в Європі Україні та епізодично допомагати на Близькому Сході та в Африці”, - сказав начальник Штабу оборони Канади Вейна Ейрі.

Нагадаємо, що Україна отримала 450 млн канадських доларів пільгового кредиту від Канади.

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