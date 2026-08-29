Доставка до тижня і нові цінники: що кажуть експерти про наслідки ударів РФ по складах

Масовані удари по складах великих торговельних мереж та логістичних хабах у Києві, Дніпрі та інших регіонах спричинили хвилю побоювань щодо можливого дефіциту.

Щоб з'ясувати реальний стан речей, ми зібрали оцінки профільних фахівців: керівника аналітичного відділу УКАБ Максима Гопки, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Денаса Марчука, виконавчого директора Об’єднання "Спілка молочних підприємств України" Арсена Дідура та першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Тараненка.

Експерти пояснили, чим зумовлені тимчасові затримки в доставці, які категорії товарів опинилися в зоні ризику, чи варто очікувати на порожні полиці та як масовані обстріли вплинуть на цінники у найближчій перспективі.

Масштаб ударів: Через масовані російські атаки на логістичні хаби та склади ритейлерів у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі виведено з ладу значні площі розподільчих центрів (у Києві та області - близько 400 тис. кв. м, або майже 30% таких складських площ).

Продовольча ситуація: Фізичного дефіциту харчів в Україні немає і не очікується, оскільки внутрішнє виробництво значно перевищує споживання, а структура агровиробництва забезпечує базові потреби в кожному регіоні.

Логістичні проблеми: Основна труднощі полягають у логістиці та відновленні ланцюгів постачання. Через руйнування великих центрів доставка, яка раніше займала 24-72 години, може тривати до тижня. Торговельні мережі та виробники переходять на прямі поставки.

Найбільш вразливі категорії: Тимчасові перебої та точкове зникнення окремих брендів стосуються товарів із коротким терміном зберігання, яким потрібен безперервний холодовий ланцюг (молочна продукція, охолоджене м'ясо та риба, свіжі овочі). Масові сорти хліба зазнають меншого впливу, оскільки переважно розвозяться заводами безпосередньо до магазинів.

Прогнози цін: Експерти прогнозують помірне зростання цін, зумовлене переважно додатковими витратами на логістику, паливо та електроенергію (використання генераторів), а не відсутністю товарів:

Молочні та м'ясні продукти - точкове подорожчання на 5-20% (зокрема через сезонний фактор та витрати на енергію).

точкове подорожчання на 5-20% (зокрема через сезонний фактор та витрати на енергію). Гречка - можливе зростання на 10–15% у межах прогнозу Мінагрополітики.

можливе зростання на 10–15% у межах прогнозу Мінагрополітики. Овочі борщового набору у вересні-жовтні можуть зрости в ціні на 3-5%, тоді як взимку через тепличне виробництво та витрати на тепло й світло ціни можуть збільшитися на 20-30% і більше.

у вересні-жовтні можуть зрости в ціні на 3-5%, тоді як взимку через тепличне виробництво та витрати на тепло й світло ціни можуть збільшитися на 20-30% і більше. Хліб - можливе зростання на 5-12% до кінця року через енерговитрати.

Позиція щодо запасів: Фахівці закликають не піддаватися паніці та не скуповувати продукти у великих кількостях, оскільки це створює штучний дефіцит. За необхідності радять обмежуватися запасом максимум на два тижні.