Доставка еды в локдаун: растет ли спрос на услугу из-за карантина

Средний чек не меняется

Запрет на работу заведений общественного питания в Киеве действует с 20 марта. Такие же ограничения ввели и в других городах, отнесенных властями в "красную" зону карантина.

Заказать блюда и напитки из заведений общественного питания можно двумя способами: воспользоваться собственной службой доставки ресторана или специализированным сервисом - Glovo, Rocket или Bolt Food. И если первые не фиксируют увеличения заявок, то вторые говорят все же о небольшом росте спроса на их услуги.

Количество заказов по доставке на прошлой неделе выросло на 10% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили РБК-Украина в пресс-службе сервиса Glovo.

"Но периода в одну неделю недостаточно, чтобы уже судить, как карантинные ограничения, введенные с 20 марта, повлияли на спрос на доставку еды", - ответили в Glovo на запрос РБК-Украина.

В компании добавили, что с начала пандемии наблюдают тенденцию увеличения количества пользователей на их платформе. И, по их оценке, только за 2020 год рынок доставки вырос приблизительно в 6-7 раз. При этом в Glovo не указали, о каком объеме рынка идет речь ни в деньгах, ни в количестве пользователей этим сервисом.

В службе доставки Rocket оценивают рост количества заказов за прошлую неделю примерно на уровне 30%. Но, по словам PR-менеджера компании Сергея Колоскова, это связано не только с ужесточением карантина, но и запуском масштабной рекламной кампании.

Колосков говорит, что средний чек и содержимое в заказах существенно не изменились. В Киеве этот показатель находится на уровне 350-400 грн, а в регионах - 300-350 грн. Основные изменения происходят в рамках этой "вилки", добавляет он.

Потребители экономят

Многие компании после ужесточения карантина распустили офисных сотрудников по домам, потому те готовят самостоятельно и реже заказывают доставку, говорит Ольга Насонова.

"Количество автомобилей в центральной части города резко сократилось, и это видно невооруженным взглядом. В то же время в обществе царят панические настроения, многие считают, что карантин продлят до мая и предпочитают экономить", - отметила эксперт.

Тем более что некоторые работодатели, как это было во время прошлогоднего весеннего локдауна, снижают заработную плату на период "простоя".

Несмотря на период нестабильности, рестораторы стараются привлечь дополнительных клиентов. Для этого, к примеру, предоставляют скидки в размере 20-30% от цен в меню либо дарят дополнительные блюда и напитки, вводят накопительные скидки. Но все эти шаги все равно не позволяют им компенсировать потери, которые они понесли из-за закрытия заведений общественного питания.