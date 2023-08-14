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Без достатнього фінансування "Укренерго" відновлювати енергосистему складніше, - експерт

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Понеділок 14 серпня 2023 18:11
Без достатнього фінансування "Укренерго" відновлювати енергосистему складніше, - експерт Фото: без достатнього фінансування "Укренерго" відновлювати енергосистему складніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна енергетична компанія "Укренерго" має системний дефіцит коштів, який не дає компанії можливості виконувати всі необхідні роботи з відновлення енергосистеми та розраховуватися за зобов’язаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика з питань енергетики Андріана Прокіпа.

"Укренерго" дуже сильно постраждало минулого року під час обстрілів і потребує коштів, хоча регулятор (НКРЕКП) ніколи не поспішав встановлювати для "Укренерго" тариф, який би був обґрунтованим і покривав його видатки», - сказав експерт.

За його словами, недофінансування "Укренерго" це елемент глобальної проблеми на ринку електроенергії України, де існує криза ланцюгових боргів серед усіх учасників ринку.

"Величезний ланцюг боргів формується і звичайно, якщо накопичуються борги, це згодом не може не відобразитися на фізичному стані енергосистеми", - додав експерт.

Як повідомлялося, "Укренерго" заборгувала держпідприємству "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел 25 млрд грн.

При цьому заборгованість "Енергоатому" перед ДП "Гарантований покупець" станом на початок серпня складає 27 млрд грн і збільшилася за липень на 10 млрд грн.

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Укренерго Електроенергія
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