Без достатнього фінансування "Укренерго" відновлювати енергосистему складніше, - експерт

Національна енергетична компанія "Укренерго" має системний дефіцит коштів, який не дає компанії можливості виконувати всі необхідні роботи з відновлення енергосистеми та розраховуватися за зобов’язаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика з питань енергетики Андріана Прокіпа.

"Укренерго" дуже сильно постраждало минулого року під час обстрілів і потребує коштів, хоча регулятор (НКРЕКП) ніколи не поспішав встановлювати для "Укренерго" тариф, який би був обґрунтованим і покривав його видатки», - сказав експерт.

За його словами, недофінансування "Укренерго" це елемент глобальної проблеми на ринку електроенергії України, де існує криза ланцюгових боргів серед усіх учасників ринку.

"Величезний ланцюг боргів формується і звичайно, якщо накопичуються борги, це згодом не може не відобразитися на фізичному стані енергосистеми", - додав експерт.

Як повідомлялося, "Укренерго" заборгувала держпідприємству "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел 25 млрд грн.

При цьому заборгованість "Енергоатому" перед ДП "Гарантований покупець" станом на початок серпня складає 27 млрд грн і збільшилася за липень на 10 млрд грн.