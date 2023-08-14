ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без достаточного финансирования "Укрэнерго" возобновлять энергосистему сложнее, - эксперт

Новина українською →
Понедельник 14 августа 2023 18:11
Без достаточного финансирования "Укрэнерго" возобновлять энергосистему сложнее, - эксперт Фото: без достаточного финансирования "Укрэнерго" возобновлять энергосистему сложнее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" имеет системный дефицит средств, который не позволяет компании выполнять все необходимые работы по восстановлению энергосистемы и рассчитываться по обязательствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика по энергетике Андриана Прокипа.

"Укрэнерго" очень сильно пострадало в прошлом году во время обстрелов и нуждается в средствах, хотя регулятор (НКРЭКУ) никогда не спешил устанавливать для "Укрэнерго" тариф, который был бы обоснован и покрывал его расходы", - сказал эксперт.

По его словам, недофинансирование "Укрэнерго" - элемент глобальной проблемы на рынке электроэнергии Украины, где существует кризис цепных долгов среди всех участников рынка.

"Огромная цепь долгов формируется и, конечно, если накапливаются долги, это впоследствии не может не отразиться на физическом состоянии энергосистемы", - добавил эксперт.

Как сообщалось, "Укрэнерго" задолжала госпредприятию "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников 25 млрд грн.

При этом задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" на начало августа составляет 27 млрд грн и увеличилась за июль на 10 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия
NEWS
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
Украина просит Вашингтон продлить ленд-лиз на 2024 год: почему это важно
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"