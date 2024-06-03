"Достатньо жорстка система відбору": як чоловіки вплинули на вступ на магістратуру та аспірантуру

Міносвіти стривожене кількістю чоловіків, які вирішили вступити у магістратуру й аспірантуру. Через велику кількість охочих здобути відповідні кваліфікації, іспит цього року буде "достатньо жорсткий".

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як зазначив Винницький, 2024 року на магістратуру й аспірантуру в Україні вступитиме значна кількість чоловіків. У Міносвіти України стривожені такою ситуацією.

Він назвав таку ситуацію "дещо тривожною", адже вступні іспити для магістратури та аспірантури цього року єдині.

"Об'єднаний вступний іспит, на який цього року рекордна кількість осіб... Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити в освітні програми", - заявив Винницький, зауваживши, що зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110 - 120 тисяч осіб.

Він повідомив, що Міносвіти України зі свого боку реагуватиме на таку ситуацію.

"Цей іспит буде достатньо жорсткий цього року. Ми хочемо, щоби особи, які хочуть вчитися, дійсно мали право вчитися... Але освіта не має бути засобом уникання конституційного обов'язку, тому буде достатньо жорстка система відбору, - наголосив посадовець.