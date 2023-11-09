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"Дослідження Тиси". На Закарпатті затримали організаторів схеми для ухилянтів

Фото: на Закарпатті затримали організаторів схеми для ухилянтів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

На Закарпатті прикордонники затримали трьох організаторі переправлення чоловіків через кордон.

"Незаконний пакет послуг для "дослідників Тиси" - трансфер, проживання та гідрокостюм", - повідомили в ДПСУ.

 

Фото: на Закарпатті затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів (t.me/DPSUkr)

Прикордонники повідомили, що за задумом, "клієнт" мав перетнути річку Тиса, глибина якої зараз сягає чотирьох метрів. Організатори "допомагали" ухилянтам за 3000 доларів. В пакет "дослідника Тиси" входили "послуги" з доставки до кордону, надання місця проживання та забезпечення гідрокостюмом.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно двоє підлітків намагались допомогти ухилянтам дістатись річки Тиса й переправитись на надувних колах у вигляді "пончиків". Підлітки отримували за свої "послуги" по 100 доларів.

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