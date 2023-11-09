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"Исследование Тисы". В Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов

Фото: на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

На Закарпатье пограничники задержали троих организаторов переправки мужчин через границу.

"Незаконный пакет услуг для "исследователей Тисы" - трансфер, проживание и гидрокостюм", - сообщили в ГНСУ.

 

Фото: на Закарпатье задержали организаторов схемы по переправке уклонистов (t.me/DPSUkr)

Пограничники сообщили, что по замыслу "клиент" должен был пересечь реку Тиса, глубина которой сейчас достигает четырех метров. Организаторы "помогали" уклоняющимся за 3000 долларов. В пакет "исследователя Тисы" входили "услуги" по доставке до границы, предоставление места жительства и обеспечение гидрокостюмом.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно два подростка пытались помочь уклонистам добраться до реки Тиса и переправиться на надувных кругах в виде "пончиков". Подростки получали за свои "услуги" по 100 долларов.

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