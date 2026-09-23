Досі громадянка Росії? Олег Кіпер зробив заяву про паспорт дружини

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер офіційно підтвердив, що його дружина Ірина, яка народилася в Росії, отримала український паспорт вже після початку повномасштабної війни. При цьому чиновник не уточнив, коли саме вона припинила громадянство РФ.
Про це йдеться у відповіді Кіпера на інформаційний запит РБК-Україна.
Так, Кіпер зазначив, що його дружина "набула громадянства Російської Федерації з моменту народження".
За словами посадовця, у березні 2022 року Ірина Кіпер отримала громадянство України, а в липні того ж року - паспорт громадянина України.
Водночас у відповіді немає дати припинення громадянства РФ або інформації про документ, який це підтверджує. І це важливе уточнення, оскільки отримання українського паспорта саме по собі не відповідає на питання про припинення громадянства іншої держави.
Питання громадянства Ірини Кіпер стало публічним ще у 2023 році. Тоді журналісти проєкту "Схеми" дослідили її документи та повідомили, що російський паспорт дружини Кіпера на той момент значився чинним у базі МВС РФ.
Журналісти також виявили ІПН Ірини Кіпер у базі Федеральної податкової служби Росії.
Тоді Кіпер заявляв, що його дружина змінила російське громадянство на українське. Однак журналісти звернули увагу на іншу обставину: якщо громадянство РФ було припинене, це не пояснювало, чому російський паспорт продовжував відображатися як чинний у відповідній базі.
Ім'я Олега Кіпера нещодавно опинилося в центрі уваги правоохоронців у межах операції НАБУ та САП "Карфаген".
4 вересня 2026 року антикорупційні органи повідомили про викриття злочинної організації, яку слідство пов'язує з отриманням хабарів від шахрайських кол-центрів та легалізацією коштів. За даними ВАКС, йдеться про понад 89,9 млн грн, які, за версією слідства, могли бути легалізовані учасниками організації.
У межах цього провадження НАБУ проводило обшуки, зокрема, у Кіпера. За інформацією ЗМІ, слідчі дії відбулися у його помешканнях у Києві та Одесі, а правоохоронці вилучили телефон.
Окремий інтерес слідства до голови Одеської ОВА пояснюється його професійними зв'язками з одним із ключових фігурантів справи - Сергієм Кропивою, якого слідство називає "Канцлером".
У 2024 році Кропива працював заступником голови Одеської ОВА та відповідав за цифровий розвиток і трансформацію саме за керівництва Кіпера. Після цього він перейшов до Офісу генерального прокурора. У матеріалах справи також фігурують розмови Кропиви, в яких він згадує роботу з Кіпером.
На тлі "Карфагена" у медіа також з'являлися повідомлення про можливу відставку Кіпера.
Додамо, що Кіпер уже неодноразово опинявся в центрі публічних скандалів. Після роботи в прокуратурі за часів Віктора Януковича його внесли до люстраційного реєстру, однак у 2019 році суд скасував обмеження, визнав звільнення незаконним і присудив понад 805 тис. грн компенсації.
Окремо журналісти розслідували його поїздку за кордон наприкінці 2022 - на початку 2023 року, історію з контролем аграрного експорту на Одещині та заяви щодо нерухомості й бізнес-активів.
У січні 2026 року суд зобов'язав СБУ розпочати досудове розслідування за заявою щодо можливих зловживань Кіпера.
Більше про скандали, пов'язані з нинішнім головою Одеської ОВА, читайте у нашому матеріалі.