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Без дощу та снігу, але вітряно: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода 14 березня буде сухою, без опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 14 березня, погода в Україні буде сухою, проте вітряною. Температура повітря здебільшого буде з позначкою плюс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень буде мінлива хмарність, дощу та снігу не прогнозується. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У північних, західних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах від +9 до +14 градусів тепла, на Прикарпатті до +18.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +3 до -2 градусів. У Карпатах та на сході до -6 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень та вночі без опадів. Вітер південний, можливі пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вдень очікується +11 +13 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +3 градуси.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.

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