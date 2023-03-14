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Без дождя и снега, но ветрено: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 14 марта 2023 07:00
Без дождя и снега, но ветрено: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода 14 марта будет сухой, без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 14 марта, погода в Украине будет сухой, но ветреной. Температура воздуха преимущественно будет с отметкой плюс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня днем переменная облачность, дождя и снега не прогнозируется. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. В северных, западных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем будет в пределах от +9 до +14 градусов тепла, в Прикарпатье до +18.

Ночью столбики термометров покажут от +3 до -2 градусов. В Карпатах и на востоке до -6 градусов.

Без дождя и снега, но ветрено: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Днем и ночью без осадков. Ветер южный, возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем ожидается +11 +13 градусов. Ночью температура опустится до +1 +3 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украину могут вернуться ночные морозы.

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