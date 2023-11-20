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Дощова погода починає сповільнювати бойові дії на фронті, - ISW

Понеділок 20 листопада 2023 03:46
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Дощова погода починає сповільнювати бойові дії на фронті, - ISW Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода продовжує уповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили продовжують оборону від сильного угруповання росіян поблизу Авдіївки та що ЗСУ зберігають ініціативу на півдні України. Він додав, що заявляти про перемоги росіян передчасно, щоб не створити помилкових уявлень про ситуацію на полі бою.

Інший російський "воєнкор" зазначив, що погана погода заважає використанню бронетехніки в західній Запорізькій області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

Міністерство оборони Великобританії 18 листопада оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Там додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода.

"Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки", - зазначили в ISW.

Ключові висновки звіту:

  • Українські та російські війська продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме сповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.
  • Російські війська в ніч з 18 на 19 листопада завдали ще одну серію ударів з безпілотників, перш за все, по Київській, Полтавській і Черкаській областях.
  • Затятий націоналіст і колишній російський офіцер Ігор Гіркін офіційно оголосив про намір брати участь у виборах президента Росії у 2024 році, незважаючи на ув'язнення.
  • Міністерство оборони Росії (МО) може цензурувати нерегулярні російські збройні формування в рамках своїх постійних зусиль з формалізації російських нерегулярних сил і встановлення більшого контролю над російським інформаційним простором.
  • 19 листопада українські чиновники повідомили, що Богдан Єрмохін, український підліток, якого російська влада примусово депортувала з окупованого Маріуполя до Росії та намагалася призвати в армію, повернувся в Україну.
  • Відомий пов’язаний з Кремлем військовий блогер 19 листопада висловив гнів через рішення Вірменії дистанціюватися від Росії на тлі нещодавнього погіршення вірмено-російських відносин.
  • Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках 19 листопада. .
  • Регіональні російські чиновники продовжують боятися виникнення локальних протестів у відповідь на відмову російських військових повернути частину мобілізованого персоналу з передової.
  • Окупаційна влада продовжує намагатися прищепити українським дітям в окупованій Україні російську національно-культурну ідентичність.

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