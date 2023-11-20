Дощова погода починає сповільнювати бойові дії на фронті, - ISW

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода продовжує уповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили продовжують оборону від сильного угруповання росіян поблизу Авдіївки та що ЗСУ зберігають ініціативу на півдні України. Він додав, що заявляти про перемоги росіян передчасно, щоб не створити помилкових уявлень про ситуацію на полі бою.

Інший російський "воєнкор" зазначив, що погана погода заважає використанню бронетехніки в західній Запорізькій області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

Міністерство оборони Великобританії 18 листопада оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на східному (лівому) березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої.

Там додали, що найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки настає холодна зимова погода.

" Морозні погодні умови взимку, швидше за все, сприятимуть поновленню більш активних бойових дій, а триваюча дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки", - зазначили в ISW.

Ключові висновки звіту:

Українські та російські війська продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме сповільнювати темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов.

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