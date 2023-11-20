Дождевая погода начинает замедлять боевые действия на фронте, - ISW

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода продолжает замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продолжают оборону от сильной группировки россиян вблизи Авдеевки и что ВСУ сохраняют инициативу на юге Украины. Он добавил, что заявлять о победах россиян преждевременно, чтобы не создать ложные представления о ситуации на поле боя.

Другой российский военкор отметил, что плохая погода мешает использованию бронетехники в западной Запорожской области, но украинские войска все еще атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

Министерство обороны Великобритании 18 ноября оценило, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

Там добавили, что ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку наступает холодная зимняя погода.

" Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", - отметили в ISW.

Ключевые выводы отчета:

Украинские и российские войска продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

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