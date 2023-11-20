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Дождевая погода начинает замедлять боевые действия на фронте, - ISW

Понедельник 20 ноября 2023 03:46
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Дождевая погода начинает замедлять боевые действия на фронте, - ISW Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украинские и российские силы продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода продолжает замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продолжают оборону от сильной группировки россиян вблизи Авдеевки и что ВСУ сохраняют инициативу на юге Украины. Он добавил, что заявлять о победах россиян преждевременно, чтобы не создать ложные представления о ситуации на поле боя.

Другой российский военкор отметил, что плохая погода мешает использованию бронетехники в западной Запорожской области, но украинские войска все еще атакуют российские позиции пехотными подразделениями.

Министерство обороны Великобритании 18 ноября оценило, что ни одна из сторон не достигла существенного прогресса на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на восточном (левом) берегу Херсонской области, где продолжаются наиболее интенсивные бои.

Там добавили, что ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта становится меньше, поскольку наступает холодная зимняя погода.

" Морозные погодные условия зимой, скорее всего, будут способствовать возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки", - отметили в ISW.

Ключевые выводы отчета:

  • Украинские и российские войска продолжают боевые действия на востоке и юге Украины, хотя дождливая погода, по всей вероятности, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до полного установления зимних условий.
  • Российские войска в ночь с 18 на 19 ноября нанесли еще одну серию ударов с беспилотников, прежде всего, по Киевской, Полтавской и Черкасской областям.
  • Упорный националист и бывший российский офицер Игорь Гиркин официально объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году, несмотря на заключение.
  • Министерство обороны России (МО) может цензурировать нерегулярные русские вооруженные формирования в рамках собственных неизменных усилий по формализации русских нерегулярных сил и установлению большего контроля над русским информационным пространством.
  • 19 ноября украинские чиновники сообщили, что Богдан Ермохин, украинский подросток, которого российские власти принудительно депортировали из оккупированного Мариуполя в Россию и пытались призвать в армию, вернулся в Украину.
  • Известный связанный с Кремлем военный блоггер 19 ноября выразил гнев из-за решения Армении дистанцироваться от России на фоне недавнего ухудшения армяно-российских отношений.
  • Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись на некоторых участках 19 ноября. .
  • Региональные российские чиновники продолжают опасаться возникновения локальных протестов в ответ на отказ российских военных вернуть часть мобилизованного персонала из передовой.
  • Оккупационные власти продолжают пытаться привить украинским детям в оккупированной Украине российскую национально-культурную идентичность.

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