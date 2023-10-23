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Дощів побільшає. Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 13:49
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Дощів побільшає. Синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні Фото: синоптик дала прогноз на завтра та до кінця тижня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 жовтня, в Україні буде тепло та майже без опадів. Але далі по тижню дощів стане більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Вівторок в Україні очікується помірно теплим. Впродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +12...+17 градусів, на півдні +16...+22 градуси, на північному сході +10...+13 градусів", - розповіла вона

За словами синоптика, у вівторок переважатиме суха погода,але не без ранкових туманів, тому, за рекомендацією Діденко, водіям та пішоходам варто бути обачними

Але ж, як додала синоптик, лише у північній частині є ймовірність невеликого дощу.

Погода в Києві

У Києві 24 жовтня очікується місцями слабкий дощ. Температура повітря протягом дня близько +13 градусів.

"У середу в столиці - дощ та похолодання з вітром!" - попередила Діденко.

Погода в Україні

У середу, 25 жовтня, в Україні побільшає дощів і на півночі знизиться температура повітря, вітер може досягати штормових значень.

"Відповідно, зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття, провокувати головний біль та судинні загострення", - зазначила синоптик.

Надалі по тижню погода буде вологою, але не критично холодною, вдень десь +10...+14 градусів, у південній частині традиційно тепліше.

Погода в листопаді 2023 в Україні

Середня температура листопада 2023 очікується близько +3 градуси. Однак "мінуси" прийдуть ближче до кінця місяця - тоді середньодобова температура очікується нижче за нуль. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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