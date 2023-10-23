Дождей станет больше. Синоптик дала прогноз на завтра и до конца недели в Украине

Завтра, 24 октября, в Украине будет тепло и без осадков. Но дальше по неделе дождей станет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Вторник в Украине ожидается умеренно теплым. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, на юге +16...+22 градуса, на северо-востоке +10...+13 градусов", - рассказала она

По словам синоптика, во вторник будет преобладать сухая погода, но не без утренних туманов, поэтому, по рекомендации Диденко, водителям и пешеходам следует быть осмотрительными

Но, как добавила синоптик, только в северной части есть вероятность небольшого дождя.

Погода в Киеве

В Киеве 24 октября ожидается местами слабый дождь. Температура воздуха днем около +13 градусов.

"В среду в столице - дождь и похолодание с ветром!" - предупредила Диденко.

Погода в Украине

В среду, 25 октября, в Украине прибавится дождей и на севере снизится температура воздуха, ветер может достигать штормовых значений.

"Соответственно, изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие, провоцировать головные боли и сосудистые обострения", - отметила синоптик.

В дальнейшем по неделе погода будет влажной, но не критично холодной, днем где-то +10...+14 градусов, в южной части традиционно теплее.

Погода в ноябре 2023 в Украине

Средняя температура ноября 2023 года ожидается около +3 градуса. Однако "минусы" придут ближе к концу месяца - тогда среднесуточная температура ожидается ниже нуля. Подробнее - в материале РБК-Украина.