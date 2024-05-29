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Дощів із грозами додасться. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні

Україна, Середа 29 травня 2024 12:24
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Дощів із грозами додасться. Синоптик розповіла про погоду на завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні 30 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

30 травня в Україні дощів буде більше. Найспекотніше буде на сході, а холодніше – у Львівській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра, 30 травня, в Україні побільшає дощів із грозами. На заході, півночі, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Черкащині пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, при грозах може рвонути шквалом вітер", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, на сході, більшості південної частини та центральних областей дощі завтра можливі, проте локальні і час від часу.

"Температура повітря найнижчою передбачається 30 травня на Львівщині, в Івано-Франківській області, на Волині, Рівненщині, на Закарпатті і, хто б міг подумати, на Одещині - протягом дня +20...+23 градуси. Спека, хоча й помірна, буде на сході України, +26....+30 градусів", - продовжила Діденко.

На решті території впродовж дня температура повітря становитиме +23....+27 градусів.

Погода у Києві та у п'ятницю в Україні

У Києві завтра можна сміливо й рішуче брати із собою парасолі - 30 травня пройдуть в столиці періодичні дощі та прогримлять грози. Повітря буде досить свіжим, близько +24 градусів.

У п'ятницю дощова нестійка погода з грозами особливо яскраво проявиться на Правобережжі, можливі сильні зливи. На Лівобережжі - сонце та локальні дощі.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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