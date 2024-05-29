Дождей с грозами прибавится. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

30 мая в Украине дождей будет больше. Жарче всего будет на востоке, а холоднее - в Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Завтра, 30 мая, в Украине прибавится дождей с грозами. На западе, севере, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах может рвануть шквалом ветер", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, на востоке, большинстве южной части и центральных областей дожди завтра возможны, однако локальные и время от времени.

"Температура воздуха самой низкой предусматривается 30 мая на Львовщине, в Ивано-Франковской области, на Волыни, Ровенщине, на Закарпатье и, кто бы мог подумать, на Одесщине - в течение дня +20...+23 градуса. Жара, хотя и умеренная, будет на востоке Украины, +26....+30 градусов", - продолжила Диденко.

На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +23...+27 градусов.

Погода в Киеве и в пятницу в Украине

В Киеве завтра можно смело и решительно брать с собой зонты - 30 мая пройдут в столице периодические дожди и прогремят грозы. Воздух будет достаточно свежим, около +24 градусов.

В пятницу дождливая неустойчивая погода с грозами особенно ярко проявится на Правобережье, возможны сильные ливни. На Левобережье - солнце и локальные дожди.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.