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Дождей с грозами прибавится. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Украина, Среда 29 мая 2024 12:24
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Дождей с грозами прибавится. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине Фото: какой будет погода в Украине 30 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

30 мая в Украине дождей будет больше. Жарче всего будет на востоке, а холоднее - в Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Завтра, 30 мая, в Украине прибавится дождей с грозами. На западе, севере, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах может рвануть шквалом ветер", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, на востоке, большинстве южной части и центральных областей дожди завтра возможны, однако локальные и время от времени.

"Температура воздуха самой низкой предусматривается 30 мая на Львовщине, в Ивано-Франковской области, на Волыни, Ровенщине, на Закарпатье и, кто бы мог подумать, на Одесщине - в течение дня +20...+23 градуса. Жара, хотя и умеренная, будет на востоке Украины, +26....+30 градусов", - продолжила Диденко.

На остальной территории в течение дня температура воздуха будет составлять +23...+27 градусов.

Погода в Киеве и в пятницу в Украине

В Киеве завтра можно смело и решительно брать с собой зонты - 30 мая пройдут в столице периодические дожди и прогремят грозы. Воздух будет достаточно свежим, около +24 градусов.

В пятницу дождливая неустойчивая погода с грозами особенно ярко проявится на Правобережье, возможны сильные ливни. На Левобережье - солнце и локальные дожди.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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