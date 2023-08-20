Дожди на западе и жара до +35 на остальных территориях: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 20 августа, на западе ожидаются кратковременные дожди. Тем временем остальные территории Украины прогреет до +35.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура:
- на западе будет колебаться от +17 до +19 ночью и от +30 до +32 днем;
- на севере будет колебаться от +17 до +21 ночью и от +30 до +33 днем;
- на юге будет колебаться от +21 до +23 ночью и от +33 до +35 днем;
- на востоке будет колебаться от +19 до +21 ночью и от +32 до +36 днем.
Фото: прогноз погоды на 20 августа (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +17 – +22, днем +30 – +35, а в Киеве – ночью +20, днем +30 – +32.
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