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Дощі на заході й півночі, на решті територій спека до +36: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 27 серпня, очікуються короткочасні дощі в західних й північних областях. Місцями температура повітря прогріється до +36.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +18 до +20 вночі й від +32 до +34 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +30 до +33 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +19 до +23 вночі й від +30 до +35 вдень;
  • на сході коливатиметься від +15 до +20 вночі й від +28 до +34 вдень.

 

Фото: прогноз погоди на 27 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +16 - +21, вдень +29 - +34, а в Києві - вночі близько 20, вдень +30 - +32.

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Погода