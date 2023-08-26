Дощі на заході й півночі, на решті територій спека до +36: погода на завтра

Завтра, 27 серпня, очікуються короткочасні дощі в західних й північних областях. Місцями температура повітря прогріється до +36.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 27 серпня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +16 - +21, вдень +29 - +34, а в Києві - вночі близько 20, вдень +30 - +32.
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