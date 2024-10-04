Дощі на заході та півночі, а тепліше на півдні: прогноз погоди на завтра

У жовтні, попередньо, очікуються дощі не більше за норму. Зокрема, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощів побільшає вже найближчими вихідними.

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