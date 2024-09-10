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Дощі на заході, спека на півдні. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Вівторок 10 вересня 2024 15:04
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Дощі на заході, спека на півдні. Синоптики дали прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 11 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території України, за винятком західних регіонів, де буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

У західних областях, а також місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі та грози. На решті території - без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в західних областях коливатиметься від 10-15 градусів тепла вночі і до 17-22 градусів тепла вдень, у Карпатах - вночі +8 +13 градусів, а вдень +11 +16.

На решті території вночі прогнозується +13 +18 градусів, а вдень +24 +29, на південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +32.

Дощі на заході, спека на півдні. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди для Київщини

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла, а вдень – 24-29 градусів.

У Києві вночі прогнозується +14 +16 градусів, а вдень +26 +28.

Погода в Україні у вересні

Початок осені в Україні виявився настільки теплим, що синоптики, попри календарний вересень, стверджують про продовження метеорологічного літа.

При цьому експерти вважають, що у вересні окрім поступового зниження температури, можливі й перші заморозки.

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