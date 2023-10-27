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Дощі й не тільки. Синоптики попередили про негоду у Києві завтра

П'ятниця 27 жовтня 2023 15:31
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Дощі й не тільки. Синоптики попередили про негоду у Києві завтра Фото: Дощі й не тільки. Синоптики попередили про негоду у Києві завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві, завтра, 28 жовтня, очікується негода. Фахівці дали основні рекомендації, яких закликали дотримуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на український гідрометцентр.

Окрім дощу, в Києві також очікуються пориви вітру, швидкість якого сягатиме від 17 до 22 метрів на секунду.

Також вночі місцями по області можливий значний дощ. Температура в регіоні вночі становитиме від +7 до +12, а вдень - від +10 до +15. В Києві вночі +10 - +12, а вдень +12 - +14.

Що радять фахівці:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018. Також при падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103", - додають в КМДА.

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